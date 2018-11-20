Вековой юбилей института «Микроб» в Саратове отметят международной конференцией

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-20T10:13:40+03:00

В Саратове проходит международная конференция «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ» Фото: Тимур Гадеев

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В Саратове стартовала 14-я международная конференция «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ», посвященная 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

- На сегодня это единственный производитель антирабического иммуноглобулина в России, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины, — рассказала «КП-Саратов» главный санитарный врач России Анна Попова

В составе участников конференции представители из стран СНГ, а также Монголии, Гвинейской Республики, Вьетнама, Республики Мадагаскар и других стран.

Общее число участников — более 400 человек.

На мероприятии рассмотрят инновационные разработки специалистов института «Микроб», благодаря которым были спасены тысячи жизней по всему миру, включая недавнюю вспышку лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.

В ходе конференции будет проводиться торжественная передача мобильных комплексов лабораторий на базе автомобилей в подарок Республике Узбекистан, Киргизской Республике, Монголии и Гвинейской Республике от Российской Федерации.

Международная конференция продлится до конца завтрашнего дня.