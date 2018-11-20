Вековой юбилей института «Микроб» в Саратове отметят международной конференцией
В Саратове стартовала 14-я международная конференция «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ», посвященная 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».
- На сегодня это единственный производитель антирабического иммуноглобулина в России, которым обеспечивается более 75% от потребности страны, а также бивалентной химической холерной вакцины, — рассказала «КП-Саратов» главный санитарный врач России Анна Попова
В составе участников конференции представители из стран СНГ, а также Монголии, Гвинейской Республики, Вьетнама, Республики Мадагаскар и других стран.
Общее число участников — более 400 человек.
На мероприятии рассмотрят инновационные разработки специалистов института «Микроб», благодаря которым были спасены тысячи жизней по всему миру, включая недавнюю вспышку лихорадки Эбола в Гвинейской Республике.
В ходе конференции будет проводиться торжественная передача мобильных комплексов лабораторий на базе автомобилей в подарок Республике Узбекистан, Киргизской Республике, Монголии и Гвинейской Республике от Российской Федерации.
.Фото: Тимур Гадеев
Международная конференция продлится до конца завтрашнего дня.