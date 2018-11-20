2018-11-20T10:14:27+03:00
Общество

В сельском детсаду Сланцевого Рудника ребенка дважды запирали в актовом зале

Заведующую детсада оштрафовали на 10 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Заведующая детского сада в поселке Сланцевый Рудник Озинского района наказана за нарушения прав и свобод одного из воспитанников учреждения.

- Установлено, что 25 сентября 2018 года в саду воспитатель для наказания заперла шестилетнего ребенка в актовом зале. Заведующая никак не отреагировала на этот случай. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что аналогичный инцидент с этим ребенком произошел в 2016 году, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд обязал заведующую выплатить 10 тыс. рублей штрафа.

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