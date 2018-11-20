Водителя иномарки в Энгельсе госпитализировали после столкновения с «Калиной»

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-20T09:32:07+03:00

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Вчера днем, 19 ноября, на пересечении улиц Ленина и Халтурина в Энгельсе произошла авария.

- В 15:20 столкнулись «Лада Калина», за рулем которой был 37-летний мужчина и Chevrolet Lacetti с 30-летней женщиной-водителем, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Предполагается, что виноват шофер «Калины». Он выезжал со второстепенной улице и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке.

Женщина, находившаяся за рулем «Шевроле», получила травмы и была госпитализирована.