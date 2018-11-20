Водителя иномарки в Энгельсе госпитализировали после столкновения с «Калиной»
Предполагается, что виноват шофер отечественного авто
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Вчера днем, 19 ноября, на пересечении улиц Ленина и Халтурина в Энгельсе произошла авария.
- В 15:20 столкнулись «Лада Калина», за рулем которой был 37-летний мужчина и Chevrolet Lacetti с 30-летней женщиной-водителем, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Предполагается, что виноват шофер «Калины». Он выезжал со второстепенной улице и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу иномарке.
Женщина, находившаяся за рулем «Шевроле», получила травмы и была госпитализирована.