2018-11-20T09:31:38+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД перед мостом Саратов — Энгельс ищут должников

Рейд проходит совместно с судебными приставами
Александр Уриевский
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Рейд по должникам на Славянской площадиРейд по должникам на Славянской площадиФото: Александр Уриевский
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ГИБДД Саратова вместе с судебными приставами проводит акцию «Должник».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», все автомобили, которые движутся по направлению к мосту Саратов — Энгельс, попадают под объектив камеры видеофиксации нарушений, установленной на пересечении улиц Чернышевского и Соколовая.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Автоматизированный комплекс проверяет владельца каждого автомобиля на наличие долгов. Информация сразу поступает на компьютер оператора, поэтому на посту ДПС, который расположен на Славянской площади, должников уже ждет инспектор ГИБДД.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

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