Инспекторы ГИБДД перед мостом Саратов — Энгельс ищут должников

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-20T09:31:38+03:00

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ГИБДД Саратова вместе с судебными приставами проводит акцию «Должник».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», все автомобили, которые движутся по направлению к мосту Саратов — Энгельс, попадают под объектив камеры видеофиксации нарушений, установленной на пересечении улиц Чернышевского и Соколовая.

Автоматизированный комплекс проверяет владельца каждого автомобиля на наличие долгов. Информация сразу поступает на компьютер оператора, поэтому на посту ДПС, который расположен на Славянской площади, должников уже ждет инспектор ГИБДД.

Фото: Александр Уриевский