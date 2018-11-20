Работники Балаковской АЭС взяли «серебро» городской спартакиады

СЕГОДНЯ 09:16 2018-11-20T09:25:30+03:00

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Работники атомной станции приняли участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках комплексной спартакиады трудящихся Балаковского муниципального района.

Участниками соревнований стали команды, представляющие производственные предприятия города, — Балаковской АЭС, ПАО «Балаковорезинотехника», Балаковского филиала АО «Апатит», АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково». В соревнованиях также участвовали спортсмены Натальинского муниципального образования.

За команду Балаковской АЭС выступали специалисты цеха тепловой автоматики и измерений — электрослесарь Антон Петров и начальник смены Алексей Замятин, а также работник первичной профсоюзной организации атомной станции Юлия Моисеева.

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Теннисисты соревновались в одиночных разрядах, по круговой системе. Командное место определялось по наименьшей сумме занятых мест. Исход соревнований решался в очном противостоянии между представителями Балаковской АЭС и Балаковорезинотехники.

В итоговом протоколе команды расположились в следующем порядке: первое место — Балаковорезинотехника, второе место — Балаковская АЭС, третье место — Натальинское МО.

- Комплексная спартакиада трудящихся для Балаковского муниципального района стала традиционным спортивным мероприятием, — говорит директор СК «Форум» Игорь Костарев. — Мы увидели красивую игру, была упорная и зрелищная борьба за победу. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Заключительным этапом спартакиады станут соревнования по бадминтону, которые пройдут 1 декабря на площадке «Форума».