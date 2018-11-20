В Саратовской области нарушителям ПДД направлено 1,5 млн постановлений о штрафах

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-20T09:23:27+03:00

Всего в регионе действуют 105 комплексов автоматической фиксации нарушений

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Сейчас в Саратовской области работают 105 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, отвечающих всем стандартам.

Об этом «КП-Саратов» рассказал заместитель директора ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» Владимир Федоров на брифинге.

По его словам, с начала 2018 года с помощью камер выявлено более 2 млн нарушений. Инспекторы Центра автоматической фиксации нарушений направили гражданам более 1,5 млн постановлений о штрафах.