2018-11-20T09:11:00+03:00
Происшествия

В городской поликлинике Энгельса скончался пациент

Пенсионер мог разбиться при падении из окна
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области СУ СКР начало доследственную проверку по факту гибели пациента медицинского учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, трагедия произошла в городской клинической больнице №1.

67-летний пациент был обнаружен 17 ноября под окнами больницы. Он находился без сознания и, несмотря на попытки его спасти, скончался.

По предварительной версии, пенсионер мог выпасть из окна четвертого этажа, где проходил лечение в урологическом отделении.

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