У Аткарска в реке нашли тело погибшего рыбака
Его обнаружили на глубине 3 м и в 5 м от берега
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В реке Белгоза села Гайворон у Аткарска нашли тело погибшего 68-летнего мужчины. Он ушел из дома на рыбалку, но позже перестал отвечать на звонки.
- Спасатели Аткарской ПСС облспаса обнаружили на берегу автомобиль пропавшего, - сообщил “КП-Саратов” специальный корреспондент.
После нашли и самого мужчину - на глубине 3 м и в 5 м от берега.
Труп извлекли из воды и передали следователям.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.