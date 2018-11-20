2018-11-20T08:38:35+03:00
Происшествия

У Аткарска в реке нашли тело погибшего рыбака

Его обнаружили на глубине 3 м и в 5 м от берега
Ольга Муравлёва
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В реке Белгоза села Гайворон у Аткарска нашли тело погибшего 68-летнего мужчины. Он ушел из дома на рыбалку, но позже перестал отвечать на звонки.

- Спасатели Аткарской ПСС облспаса обнаружили на берегу автомобиль пропавшего, - сообщил “КП-Саратов” специальный корреспондент.

После нашли и самого мужчину - на глубине 3 м и в 5 м от берега.

Труп извлекли из воды и передали следователям.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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