2018-11-20T08:53:16+03:00
Происшествия

Мужчина избил сельчанина и выкинул его на обочину дороги Саратов — Балтай

Он довез его туда на машине из другого района
Екатерина Семенова
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Около восьми часов вечера в понедельник, 19 ноября, на обочине дороги СаратовБалтай обнаружен избитый человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 37-летнего жителя поселка Радищево Новобурасского района нашли в 5 км от села Тепловка.

Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы с открытой травмой черепа и ушибом головного мозга.

По подозрению задержан 24-летний житель Тепловки. Как полагает следствие, на ферме в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района он избил 37-летнего мужчину. После этого на автомобиле ВАЗ-21099 злоумышленник отвез его на дорогу Саратов — Балтай и выкинул на обочину.

Начата проверка.

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