Мужчина избил сельчанина и выкинул его на обочину дороги Саратов — Балтай
Около восьми часов вечера в понедельник, 19 ноября, на обочине дороги Саратов — Балтай обнаружен избитый человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, 37-летнего жителя поселка Радищево Новобурасского района нашли в 5 км от села Тепловка.
Пострадавший был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы с открытой травмой черепа и ушибом головного мозга.
По подозрению задержан 24-летний житель Тепловки. Как полагает следствие, на ферме в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района он избил 37-летнего мужчину. После этого на автомобиле ВАЗ-21099 злоумышленник отвез его на дорогу Саратов — Балтай и выкинул на обочину.
Начата проверка.