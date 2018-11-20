Саратовский росгвардеец в отпуске помог задержать двух злоумышленников
В Саратове сотрудник Росгвардии, старшина Сергей Каптев задержал двух граждан по подозрению в хищениях.
Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии, при этом мужчина находился в отпуске.
Сергей Каптев на улице в Заводском районе заметил гражданина, похожего на разыскиваемого. Он сообщил об этом в полицию. Установлено, что это действительно 36-летний житель Калужской области, который ранее был судим за разбой и убийство. Его удалось задержать на съемной квартире.
Мужчину подозревают в двух эпизодах мошенничества в Ленинском районе Саратова. По версии следствия, на улице Лесная республика он похитил смарт-часы за 16,5 тыс. рублей у местной жительницы, а на Саперной завладел ноутбуком за 50 тыс. рублей.
Кроме того, Сергей Коптев помог задержать еще одного злоумышленника. Сосед росгвардейца сообщил ему, что неизвестный вечером на улице попросил у него сотовый телефон для срочного звонка, но сбежал вместе с аппаратом. Стоимость похищенного составила 6,5 тыс. рублей.
Гражданина удалось арестовать, им оказался ранее судимый за мошенничество, грабеж и кражу 35-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.