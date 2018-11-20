2018-11-20T08:23:16+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-Саратов» оштрафован на 80 тыс. рублей

Команда не смогла обеспечить грамотную работу судей
Юлия Кекеова
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Протон-СаратовПротон-Саратов
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Всероссийская федерация волейбола опубликовала решение директората о штрафных санкциях в размере 80 тыс. рублей, наложенных на команду «Протон-Саратов».

На матче 11 ноября с командой «Сахалин» было выявлено нарушение «Положения о чемпионате России 2019 года по волейболу» п.2.12.

- На играх Суперлиги обязательно использование электронного протокола с подключением двух судейских планшетов к компьютеру судьи-секретаря, — гласит этот пункт Положения. Основанием для штрафа стал отчет инспектора игры. Как пояснили «КП-Саратов» специалисты клуба, речь идет об отсутствии системы просмотра видеоповторов.

Команда предупреждена о более серьезном штрафе, в соответствии с регламентом ВФВ, в случае повторения нарушения.

Как стало известно корреспонденту «КП-Саратов» на прошедшем 17 ноября матче с челябинским «Динамо-Метар», эта техническая система у «Протона-Саратов» по-прежнему не функционировала.

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