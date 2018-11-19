В Балакове женщина вырвала волосы у соперницы под камерами наблюдения

19 Нояб. 23:13 2018-11-19T23:21:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Балаково Саратовской области накануне вечером на улице Пионерской произошел жесткий конфликт между двумя женщинами. По данным источников, столкновение произошло из-за мужчины, которого они не поделили.

На кадрах записи систем видеонаблюдения у одного из кафе Балаково зафиксировано, как одна женщина начинает на улице избивать руками и ногами другую, а потом долго и с видимым усилием таскает ее по земле за волосы. При этом фрагменты прически остаются на земле.

Подошедшая свидетельница избиения попыталась остановить конфликт, но ей это не удалось.