2018-11-19T23:21:19+03:00
Происшествия

В Балакове женщина вырвала волосы у соперницы под камерами наблюдения

Ссора женщин произошла из-за мужчины [видео]
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Избиение женщины соперницей. Балаково.

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В городе Балаково Саратовской области накануне вечером на улице Пионерской произошел жесткий конфликт между двумя женщинами. По данным источников, столкновение произошло из-за мужчины, которого они не поделили.

На кадрах записи систем видеонаблюдения у одного из кафе Балаково зафиксировано, как одна женщина начинает на улице избивать руками и ногами другую, а потом долго и с видимым усилием таскает ее по земле за волосы. При этом фрагменты прически остаются на земле.

Подошедшая свидетельница избиения попыталась остановить конфликт, но ей это не удалось.

Избиение женщины соперницей. Балаково.

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