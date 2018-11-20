Саратовский Россельхознадзор не пропустил 20 тонн сухофруктов из Казахстана

СЕГОДНЯ 07:48 2018-11-20T08:21:20+03:00

Машину остановили на контрольном посту в Озинках

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области пресекли ввоз 20 тонн сухофруктов из Казахстана.

- Специалисты остановили грузовик с контрафактом на контрольном посту в Озинках. Фитосанитарное состояние следующего из Узбекистана груза было подтверждено сертификатом республики Казахстан, — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Сотрудники управления выяснили, что маркировки товара не соответствует техническому регламенту.

Нигде не было сказано об экспортере и импортере, а также об изготовителе пищевой продукции.

Груз отправили обратно в Казахстан.