Саратовский Россельхознадзор не пропустил 20 тонн сухофруктов из Казахстана
Машину остановили на контрольном посту в Озинках
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В Саратовской области пресекли ввоз 20 тонн сухофруктов из Казахстана.
- Специалисты остановили грузовик с контрафактом на контрольном посту в Озинках. Фитосанитарное состояние следующего из Узбекистана груза было подтверждено сертификатом республики Казахстан, — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.
Сотрудники управления выяснили, что маркировки товара не соответствует техническому регламенту.
Нигде не было сказано об экспортере и импортере, а также об изготовителе пищевой продукции.
Груз отправили обратно в Казахстан.