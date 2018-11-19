2018-11-19T22:39:34+03:00
Происшествия

В Саратове возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы

Наркоманов удерживали в плену в частной больнице
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный отдел по Волжскому району возбудил уголовное дело за содержание в плену наркоманов находящихся на лечении в одном из частных реабилитационных центров Саратова.

- По данным следствия, в ноябре 2018 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно лишили свободы несколько человек и удерживали их помимо их воли в одном из домов на територии Волжского района города Саратова. Несколько граждан заявили, что к ним применялось насилие. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение, и не могли общаться с родственниками и близкими, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Сейчас следователи областного комитета выявляют потерпевших и допрашивают их с целью выяснить подробности преступления, а также определить другие адреса, где наркозависимые могут находится в неволе. Реабилитационный центр по отношению которого возбуждено уголовное дело закрыли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балакове женщина вырвала волосы у соперницы под камерами наблюдения
Мэрия Саратова прокомментировала вспышку менингита в школах
Мужчина избил двух отдыхающих базы отдыха «Дубрава» в Энгельсе
В Саратовской области подросток избил мальчика и отнял два телефона
В Саратовской области закрывается навигация
Николай Панков: Настрой земляков можно похвалить
В Саратове задержаны уже 19 похитителей денег с банковских карт
Т Плюс получила паспорт готовности к зиме
Под Саратовом водитель ВАЗ-2102 на скорости задел девочку металлической трубой
Отключена вода в Солнечном
В саратовских школах зарегистрирована вспышка менингита
Предприниматели предложили мэру Саратова сократить количество «памятников псевдоархитектуры»
Футболисты СГУ – победители международного турнира
Жители Саратовской области должны 76 млрд рублей по ипотеке
В Саратове мужчина лишился iPhone за 100 тыс. рублей долга
В Саратовской области Lexus вылетел с трассы и перевернулся
В Энгельсе за ночь легковушки протаранили два столба
В выходные на ремонт водосетей Саратова выходили 19 бригад
В селе Калининского района мужчина задушил бывшую жену проводом
Саратовская область стала лидером в России по производству семечек
На мосту Саратов — Энгельс ГИБДД будет ловить должников
Саратовской школьнице заплатят 50 тыс. рублей за падение на обледеневшем тротуаре
Саратовские артисты стали призерами Парадельфийских игр
В саратовском магазине продавец присвоил автозапчасти на 350 тыс. рублей
Литневской стыдно за внешний вид 3-й Дачной в Саратове
Николай Семенец: Впечатления от нового аэропорта потрясающие
Новосибирская и ростовская фирмы подкупили саратовского бизнесмена