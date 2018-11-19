В Саратове возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы

19 Нояб. 20:48 2018-11-19T22:39:34+03:00

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Следственный отдел по Волжскому району возбудил уголовное дело за содержание в плену наркоманов находящихся на лечении в одном из частных реабилитационных центров Саратова.

- По данным следствия, в ноябре 2018 года неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно лишили свободы несколько человек и удерживали их помимо их воли в одном из домов на територии Волжского района города Саратова. Несколько граждан заявили, что к ним применялось насилие. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение, и не могли общаться с родственниками и близкими, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Сейчас следователи областного комитета выявляют потерпевших и допрашивают их с целью выяснить подробности преступления, а также определить другие адреса, где наркозависимые могут находится в неволе. Реабилитационный центр по отношению которого возбуждено уголовное дело закрыли.