2018-11-19T17:34:52+03:00
Общество

Мэрия Саратова прокомментировала вспышку менингита в школах

В учебных заведения проводят «ряд мероприятий»
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Администрация Саратова прокомментировала ситуацию со вспышкой заболевания менингитом в школах и детсаде.

- Главой муниципального образования «Город Саратов» Михаилом Исаевым дано поручено организовать проверку причин возникновения вируса и распространения данного заболевания.

Кроме того, руководитель муниципалитета потребовал во всех учебных заведениях города провести ряд мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний среди детей, — говорится в тексте пресс-службе.

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