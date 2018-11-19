Мэрия Саратова прокомментировала вспышку менингита в школах
В учебных заведения проводят «ряд мероприятий»
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Администрация Саратова прокомментировала ситуацию со вспышкой заболевания менингитом в школах и детсаде.
- Главой муниципального образования «Город Саратов» Михаилом Исаевым дано поручено организовать проверку причин возникновения вируса и распространения данного заболевания.
Кроме того, руководитель муниципалитета потребовал во всех учебных заведениях города провести ряд мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний среди детей, — говорится в тексте пресс-службе.