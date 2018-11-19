Мужчина избил двух отдыхающих базы отдыха «Дубрава» в Энгельсе

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-19T17:05:38+03:00

Он также брызнул им в лицо перцовым баллончиком

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 49-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в умышленном причинении легкого и тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Преступление было совершено 15 июля 2017 года. Около четверти первого ночи мужчина находился в кафе базы отдыха «Усадьба Дубрава» в Энгельсе.

Во время ссоры он избил неустановленным предметом 34-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Также он брызнул им в лицо из перцового баллончика.

Суд приговорил гражданина к 3 годам 8 месяцам колонии строгого режима.