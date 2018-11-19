2018-11-19T16:32:45+03:00
Общество

Николай Панков: Настрой земляков можно похвалить

Члены саратовского правительства поедут в Москву для обсуждения строительства важных объектов
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем Телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный предстоящей поездке членов саратовского правительства в Москву.

- Хлопотный вояж намечен у нас завтра в Москву. Во главе с губернатором Радаевым отраслевые министры выезжают в столицу. Они обсудят программу строительства важных для нашей области объектов с федеральными министерствами. Схема не новая.

Возвращается забытое старое, реализованные ранее методы работы Володина. Напомню, тогда строительный блок области, курируемый Володиным, сдавал около двадцати школ в год, до трех тысяч километров газопроводов, миллион квадратных метров жилья (когда вся Москва сдавала полтора). Многое зависит именно от работы власти, насколько грамотно и эффективно она построена. Напор и желание Радаева можно приветствовать.

Думаю, сделав работу над ошибками, он имеет желание по-другому подойти к решению задач. Все так, только помощи Володину от депутатов Госдумы на тот период не было. Хотя тогда в Думе были и Рашкин, и Афанасьев. Сегодня с коллегами-депутатами помогаем встречи в министерствах проводить. Так совместная работа даст лучший результат. Одним словом, настрой земляков можно похвалить.

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