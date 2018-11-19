2018-11-19T16:21:30+03:00
Происшествия

В Саратове задержаны уже 19 похитителей денег с банковских карт

Их жертвами становились посетители торговых центров
Дарья Вострикова
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В Саратове полицейские задержали 19 молодых людей по подозрению в краже с бановских карт.

- В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Молодые люди уверяли полицейских, что делали это ради забавы, ведь снимали не более 5 тыс. рублей,— сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Стражи порядка объясняют: задержанные вводили все данные для финансового платежа, но не завершали операцию до конца. Подходя к банкомату, человек вставлял свою карточку и введением пин-кода подтверждал платеж злоумышленника. Мошенники орудовали в торговых центрах, таких как «Триумф Молл», «Форум» и «Тау Галерея».

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