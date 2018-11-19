В саратовских школах зарегистрирована вспышка менингита

СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-19T15:56:11+03:00

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В Саратове зарегистрирована вспышка менингита.

Как стало известно «КП-Саратов», заболели уже семь детей — из школ №48, 103, 56, а также из детсада №114.

Все учебные заведения находятся в Ленинском районе.

Первые заболевшие дети были госпитализированы еще 12 ноября: это 7-летние мальчики и две девочки 10 и 12-ти лет. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

В школе №48, откуда были госпитализированы четверо детей, проведена дезинфекция, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий.