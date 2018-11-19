Футболисты СГУ – победители международного турнира

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-19T15:37:18+03:00

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С 14 по 18 ноября в Барселоне проходил IV Международный межуниверситетский чемпионат. Его участниками стали спортсмены из более 50 вузов стран Европы, Азии и Африки. Студенты состязались в футболе, мини-футболе, баскетболе, волейболе, гандболе, регби, теннисе, настольном теннисе, плавании, бадминтоне.

Россию на турнире по футболу представляла сборная Саратовского университета. Команда Саратовского университета под руководством Михаила Дмитриева впервые принимала участие в подобных соревнованиях.

После жеребьёвки команда СГУ была распределена в группу F. Её соперниками стали студенческие сборные из Испании (Universidad Pontificia Comillas), Англии (Queen Mary University of London – 1) и Франции (Paris School of Business). 15 ноября наши футболисты уверенно победили французов со счётом 4:0 и англичан со счётом 2:1.

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17 ноября также выдался богатым на события для футбольной сборной Саратовского университета. В утреннюю сессию команда сразилась в 1/4 финала с представителями Бельгии. Игра была трудной. Команда создавала много моментов, но реализовать их долгое время не удавалось. После перерыва игра переменилась, и россияне смогли забить 5 голов, бельгийцы лишь единожды поразили ворота СГУ.

В полуфинале наша сборная победила представителей Франции со счётом 2:0. Снова в игре отличился лучший бомбардир российской команды Михитар Захарян.

В финале сборная встречалась с представителями Чехии. Команда столкнулась с провокациями со стороны соперника, но это не помешало им показать достойную игру. Первыми забили чехи. Только за 10 минут до финального свистка полузащитник СГУ Ренат Рахматулин сравнял счёт, забив головой. А в самом конце Дмитрий Борисов забил золотой гол и принёс своей команде звание победителя IV Международного межуниверситетского чемпионата 2018 года .

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Напомним, что ранее сборная СГУ уже становилась победителем международных турниров в 2016 и 2017 годах (I и II Международный турнир по футболу среди студенческих команд «Кубок Дружбы» Россия-Китай).