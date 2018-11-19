Жители Саратовской области должны 76 млрд рублей по ипотеке
В январе-сентябре 2018 года более 16 тыс. жителей Саратовской области оформили ипотеку на жилье
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России в Саратове, общая сумма составила 25,3 млрд рублей.
По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 65%.
В сентябре средняя ставка по выдаваемым ипотечно-жилищным кредитам составила 9,52%. Это ниже, чем в прошлом году. А вот срок кредитования увеличился — от 5 месяцев до 16,5 лет.
Кстати, что касается просроченной задолженности, ее доля в общей сумме остается достаточно низкой — чуть более 1%.
В целом на начало октября кредитный портфель граждан по ипотеке увеличился на 19% и достиг 76 млрд рублей.