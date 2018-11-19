2018-11-19T15:27:43+03:00
Экономика

Жители Саратовской области должны 76 млрд рублей по ипотеке

За девять месяцев еще 16 тыс человек взяли кредит
Юлия Кекова
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В январе-сентябре 2018 года более 16 тыс. жителей Саратовской области оформили ипотеку на жилье

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении Волго-Вятского ГУ Банка России в Саратове, общая сумма составила 25,3 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 65%.

В сентябре средняя ставка по выдаваемым ипотечно-жилищным кредитам составила 9,52%. Это ниже, чем в прошлом году. А вот срок кредитования увеличился — от 5 месяцев до 16,5 лет.

Кстати, что касается просроченной задолженности, ее доля в общей сумме остается достаточно низкой — чуть более 1%.

В целом на начало октября кредитный портфель граждан по ипотеке увеличился на 19% и достиг 76 млрд рублей.

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