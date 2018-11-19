2018-11-19T15:19:15+03:00
Общество

В Саратове мужчина лишился iPhone за 100 тыс. рублей долга

У другого должника арестовали иномарку
Екатерина Семенова
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Судебные приставы Октябрьского района Саратова провели рейд на Привокзальной площади.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в мероприятии приняли участники сотрудники службы безопасности ПАО «Т Плюс».

За время рейда было проверено более 40 автомобилей. У владельца Kia Sportage обнаружен долг перед «Т Плюс» в размере 50 тыс. рублей. При этом срок для добровольного погашения истек. В связи с этим иномарка была арестована.

У другого автовладельца арестовали iPhone за коммунальный долг в сумме около 100 тыс. рублей.

Не обошлось без инцидентов. У одного гражданина, который накопил 30-тысячный долг, действия приставов вызвали неприятие. Он отказался что-либо пояснять и был направлен в районный отдел.

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