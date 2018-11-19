В Саратове мужчина лишился iPhone за 100 тыс. рублей долга
Судебные приставы Октябрьского района Саратова провели рейд на Привокзальной площади.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в мероприятии приняли участники сотрудники службы безопасности ПАО «Т Плюс».
За время рейда было проверено более 40 автомобилей. У владельца Kia Sportage обнаружен долг перед «Т Плюс» в размере 50 тыс. рублей. При этом срок для добровольного погашения истек. В связи с этим иномарка была арестована.
У другого автовладельца арестовали iPhone за коммунальный долг в сумме около 100 тыс. рублей.
Не обошлось без инцидентов. У одного гражданина, который накопил 30-тысячный долг, действия приставов вызвали неприятие. Он отказался что-либо пояснять и был направлен в районный отдел.