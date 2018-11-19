2018-11-19T14:55:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе за ночь легковушки протаранили два столба

Два человека госпитализированы
Дарья Вострикова
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В ночь с 17 на 18 ноября в Энгельсе произошло два ДТП.

- В столб около дома №22 на улице Марины Расковой 33-летний водитель «ВАЗ-2110» влетел в опору линии электропередач. Авария произошла в 00:10.

Еще одну световую опору протаранил той же ночью водитель ZAZ Chance в 04:00 около дома №35 на улице Тельмана.

В результате аварии 27-летняя пассажирку иномарки госпитализировали, в больнице оказался и водитель отечественной легковушки.

- По предварительным данным, в обоих случаях автолюбители превысили скорость движения, из-за чего не справились с управлением, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской областной Госавтоинспекции.

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