В выходные на ремонт водосетей Саратова выходили 19 бригад

СЕГОДНЯ 14:48 2018-11-19T14:49:14+03:00

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За 17-18 ноября сотрудники ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» устранили 77 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 68 повреждений на канализационных линиях.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, за сутки в город подано 381 тыс. кубометров питьевой воды, системой канализации очищено 231 тыс. кубометров сточных вод.

Работы по устранению повреждений на линиях водосетей проведены по улицам Вишневая, проспект Строителей, Чехова, Новостадионная, Ломоносова, Тульская, Лесная и др. На водоводах проведены сварочные работы и установка герметизирующих устройств. На объектах ремонтных работ по ул.Некрасова, ул.Азина проведена замена участков трубы.

Учитывая характер повреждений по части объектов работы проводятся без отключения абонентов от услуги водоснабжения. Без изменения параметров подачи ХВС для абонентов ликвидированы повреждения по улицам Усть-Курдюмская, Кооперативная, Мичурина, Миллеровская, Азина, 4 Нагорная, Ипподромная, Благодарова, Электронная, Таганрогская и другим адресам.

Ежесуточно в ремонтных работах было задействовано 19 бригад в сопровождении специализированной техники.

Сегодня в план работ бригад ООО «КВС» включены улицы Большая Горная, Глебучев овраг, Астраханская, Шевченко, Селекционный проезд, Бирюзова, 1-й Высокий проезд, 2 Электронная, Плодородная, Черниговская, 4-я Прокатная, Песочная, Антонова, Шелковичная и др.

Сроки проведения ремонтных могут быть продлены в связи с загруженностью территорий припаркованным автотранспортом, мешающим проезду спецтехники. Обращаемся с просьбой к автолюбителям оставлять свободный доступ к месту ликвидации повреждений.

Обращаем внимание жителей города, что по ряду адресов при проведении ремонтных работ вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. За прошедшие двое суток работы велись по следующим улицам: Большая Горная, 45, 115, проспект 50 лет Октября, 132, Симбирская, 6, Железнодорожная, 77, Пугачева, 20, Чернышевского, 86.