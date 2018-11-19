В селе Калининского района мужчина задушил бывшую жену проводом

СЕГОДНЯ 14:40 2018-11-19T14:41:01+03:00

Они поссорились из-за его пьянства

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В Саратовской области 48-летнего мужчину обвиняют в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, расследование уголовного дела в отношении жителя Калининского района.

По версии следствия, утром 2 сентября мужчина пришел домой к своей бывшей жене в селе Колокольцовка. Они поссорились из-за того, что женщина упрекнула экс-супруга в пьянстве. Разозленный мужчина толкнул ее в грудь, а потом задушил упавшую женщину проводом от магнитофона.

После смерти женщины ее бывший муж сбежал с места преступления.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти 47-летней женщины стала механическая асфиксия.

Во время следствия мужчина признал вину, уголовное дело направлено в суд.