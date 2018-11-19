На мосту Саратов — Энгельс ГИБДД будет ловить должников
В рейде примут участие судебные приставы
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В Саратове 20 ноября будут ловить должников.
Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве, на мосту Саратов — Энгельс состоится рейд «Должник» с участием сотрудников ГИБДД и судебных приставов.
Кроме этого в мероприятии примут участие специалисту Регионально-навигационного центра.
По плану, около 10 часов утра сотрудники ГИБДД на посту ППС на саратовской стороне моста будут останавливать автомобили и проверять задолженность.