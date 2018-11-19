Саратовской школьнице заплатят 50 тыс. рублей за падение на обледеневшем тротуаре

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-19T14:45:55+03:00

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Прокуратура Октябрьского района обязала МБУ «Служба благоустройства» оплатить 16- летней девочке компенсацию морального вреда.

Прошлой зимой школьница получила сотрясение мозга после падения на нечищеном обледенелом тротуаре.

- В феврале 2017 года девочка, 2002 года рождения, возвращаясь домой со школы, проходила у дома № 23А по ул. 2-я Садовая. На участке обледенелого тротуара она подскользнулась и упала, в связи с чем, была доставлена в медицинское учреждение, где ей установили диагноз - сотрясение головного мозга, - сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.

Суд взыскал с МБУ «Служба благоустройства города» в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.