Саратовской школьнице заплатят 50 тыс. рублей за падение на обледеневшем тротуаре
Прокуратура Октябрьского района обязала МБУ «Служба благоустройства» оплатить 16- летней девочке компенсацию морального вреда.
Прошлой зимой школьница получила сотрясение мозга после падения на нечищеном обледенелом тротуаре.
- В феврале 2017 года девочка, 2002 года рождения, возвращаясь домой со школы, проходила у дома № 23А по ул. 2-я Садовая. На участке обледенелого тротуара она подскользнулась и упала, в связи с чем, была доставлена в медицинское учреждение, где ей установили диагноз - сотрясение головного мозга, - сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.
Суд взыскал с МБУ «Служба благоустройства города» в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.