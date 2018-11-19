2018-11-19T14:10:00+03:00
Звезды

Саратовские артисты стали призерами Парадельфийских игр

Участницы ансамбля «Вдохновение» завоевали третье место в номинации «Хореографическое искусство»
Екатерина Семенова
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Саратовские артисты, участники ансамбля «Вдохновение» стали призерами II международных Парадельфийских игр.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития области, ансамбль создан на базе центра адаптации и реабилитации инвалидов «Парус надежды».

Артистки Светлана Габова и Мария Тюсина получили диплом третьей степени в номинации «Хореографическое искусство».

Вторые Парадельфийские игры прошли в Ижевсе с 11 по 17 ноября. Это инклюзивные состязания участников с ограниченными возможностями. Всего на них собрались более 2 тыс. человек из России и из-за рубежа.

- Для саратовских танцоров на колясках принять участие в мероприятии такого масштаба, и более того, оказаться в числе победителей, является огромным стимулом двигаться дальше, творить, развиваться и готовиться к новым победам, — считает директор центра «Парус надежды» Екатерина Пяткина.

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