В саратовском магазине продавец присвоил автозапчасти на 350 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-19T13:33:33+03:00

Он дождался, когда хозяйка ушла в отпуск

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В Саратове 27-летнего местного жителя будут судить за присвоение.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчина похитил крупную партию автозапчастей.

По версии следствия, с января по апрель 2017 года молодой человек работал в магазине «Автозапчасти» продавцом. Когда хозяйка магазина была в отпуске, он присвоил товар на сумму 350 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.