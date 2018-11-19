В саратовском магазине продавец присвоил автозапчасти на 350 тыс. рублей
Он дождался, когда хозяйка ушла в отпуск
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В Саратове 27-летнего местного жителя будут судить за присвоение.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчина похитил крупную партию автозапчастей.
По версии следствия, с января по апрель 2017 года молодой человек работал в магазине «Автозапчасти» продавцом. Когда хозяйка магазина была в отпуске, он присвоил товар на сумму 350 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в суд.