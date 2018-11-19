Литневской стыдно за внешний вид 3-й Дачной в Саратове

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-19T13:23:10+03:00

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Сегодня, 19 ноября, перед ДК России состоялось собрание против обустройства на площади Ленина палаточного торгового рынка. В своеобразном рейде участвовали представители областной и городской власти и ветеранские организации.

- Пока муниципалитет судится с арендатором площади, страдают люди, ­— заметила организатор рейда Юлия Литневская, депутат областной думы.

- Когда в наш город въезжают гости и видят этот хаос, мне становится стыдно. Между тем, уже существует хороший проект по обустройству этой территории, где есть и фонтан и зелёная зона и места для проведения кудьтурных мероприятий, — рассказала Литневская.

Закончился рейд проходом представителей власти через палаточный рынок к памятнику воинам интернационалистам.

Замглавы администрации Ленинского района Максим Богомолов заверил собравшихся, что чиновники в постоянном контакте с предпринимателями и иногда ООО «Рекламный мир» освобождает территорию для проведения каких-то культурных мероприятий. Однако Галина Мушта председатель совета ветеранов Ленинского района заявила, что этого не достаточно. По ее мнению, необходимо освободить охраняемую территорию «от этого безобразного базара».

- Прежде всего, это касается нашего ленинского депутата Комарова. Почему он не приехал сюда сегодня, почему не отстаивает интересы своих избирателей, — вопросила Галина Мушта.

Под занавес рейда чиновник от администрации Ленинского района твердо заверил собравшимся, что на новогодние праздники все палатки с площади перед дворцом культуры уберут.

Правда, после новогодних каникул, 3-я Дачная вновь превратится в большой палаточный рынок.

Напомним, на минувшей неделе на заседании при главе Саратова депутат гордумы Олег Комаров предложил «не бояться предпринимателей» и если убирать торговые точки с площади перед ДК, то не только его объекты, но и других бизнесменов. Юлия Литневская пообещала, что бояться не будет и организует рейд по торговым объектам на площади у ДК «Россия».