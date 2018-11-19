Николай Семенец: Впечатления от нового аэропорта потрясающие

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-19T13:19:01+03:00

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Депутат областной Думы Николай Семенец (фракция «Единая Россия») побывал на строительной площадке возводимого в Сабуровке аэропорта «Гагарин».

- В ходе визита я обращал внимание на технические детали строительства. Во-первых, взлетно-посадочная полоса. Её текстура соответствует необходимым стандартам. Как уверили нас подрядчики, сокрытие не потребует регулярного ремонта и будет служить ровно столько, сколько и сама полоса, несмотря на погодные условия и нагрузку. Во-вторых, недавно открытый «Северный подход» к аэропорту — одна из возможностей жителей Саратовской области вовремя прибыть на рейс или добраться к дому.

В целом впечатления от осмотра нового аэропорта, конечно, потрясающие. Это грандиозное сооружение, которым мог бы гордиться любой регион. Здание и все системы современные, что не только визуально красиво, но и выполняет главную функцию – безопасное и комфортное пребывание пассажиров и экипажей самолетов. Новый аэропорт «Гагарин» намного облегчит жизнь саратовцев. Благодаря возможности принимать самолеты различной вместимости, мы сможем летать без пересадок по тем маршрутам, которые сейчас доступны жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

Отмечу, что необходимо выстраивать такой график строительных работ, который позволит получить качественный аэропорт. Поэтому сейчас, как мне кажется, все действия монтажников вполне оправданы. Надеюсь, что тот результат, который мы увидим в сентябре 2019 года, порадует даже тех, кто много путешествует и побывал во многих аэропортах мира. В «Гагарин» люди захотят возвращаться снова и снова!