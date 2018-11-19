Новосибирская и ростовская фирмы подкупили саратовского бизнесмена

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-19T13:07:53+03:00

Он получал от них деньги за возможность выиграть аукцион

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В Саратове вынесен приговор местному жителю Тимуру Еникееву.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, 34-летнего мужчину признали виновным в получении коммерческого подкупа.

Как было установлено, Тимур Еникеев являлся директором ООО «Старатель», организации по скупке списанного оборудования связи, содержащего лом и отходы драгоценных металлов.

17 февраля 2017 года он получил от учредителя коммерческой организации в Новосибирске 50 тыс. рублей за возможность выиграть аукцион по продаже коммутационного оборудования.

В период с 3 по 5 мая 2017 года Еникеев получил еще 250 тыс. рублей от руководителя ростовской фирмы за аналогичные действия.

В суде мужчина полностью признал вину. Его оштрафовали на 1,1 млн рублей и на 2,5 года лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях.