Радаев с министрами вылетит в Москву для обсуждения участия региона в нацпроектах

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-19T12:51:21+03:00

Эта же тема будет обсуждаться на встрече с Вячеславом Володиным

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Губернатор Саратовской области Радаев а также ряд министров регионального правительства, главы крупных городов области 20 ноября будут работать в Москве. Они проведут встречи в федеральных профильных структурах по вопросам участия в Национальных проектах в 2019 году.

- В программе поездки также запланирована встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с делегацией региона, в которой примут участие депутаты Госдумы от Саратовской области, — сообщили "КП-Сартаов" в пресс-службе главы региона.

На этой встрече также рассмотрят планы на 2019-й и последующие годы по участию региона в Национальных проектах. Кроме этого спикер ГД проконтролирует итоги реализации мероприятий федеральных программ в регионе в 2018 году.