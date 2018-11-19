Исаев пригрозил персональной ответственностью за срыв работ на улице Муленкова

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-19T12:32:58+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев 19 ноября проверил строящиеся объекты города.

Он посетил улицу Муленкова, где до сих пор не завершены работы по переносу газорегуляторного пункта. Несмотря на то, что частичный проезд возможен, Михаил Исаев раскритиковал подрядчиков. Представитель организации заявил, что срок нарушен, так как были выявлены не указанные в документах коммуникации.

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- Если 30 ноября объект не будет сдан, то вы понесете за это персональную ответственность. Поверьте, на репутации подрядчика эта история также скажется крайне негативно, — заявил Михаил Исаев представителю подрядчика.

Кроме того глава города проверил работу на возведении хоккейной коробки в микрорайоне «Звезда». Там все выполнено в срок. Исаев поручил организовать освещение и установить ворота после заливки катка.