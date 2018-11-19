Семейную пару из Красноармейского района посадили за оптовую партию наркотиков

СЕГОДНЯ 12:25 2018-11-19T12:25:47+03:00

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Семейную пару из Красноармейского района Саратовской области признали виновными в попытке сбыта оптовой партии наркотиков.

- Установлено, что 42-летний мужчина с 47-летней подельницей сбывали вещества с октября по ноябрь 2017 года. Покупателей семейная пара искала через Интернет. Супруги получили оптовую партию и планировали разместить товар по закладкам на территории Саратова. Довести дело до конца им помешала полиция. После осмотра машины семейной пары и самих задержанных, стражи порядка изъяли наркотик массой 31,97 гр, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима, а его супруге пять лет исправительной колонии общего режима.