Семейную пару из Красноармейского района посадили за оптовую партию наркотиков
Семейную пару из Красноармейского района Саратовской области признали виновными в попытке сбыта оптовой партии наркотиков.
- Установлено, что 42-летний мужчина с 47-летней подельницей сбывали вещества с октября по ноябрь 2017 года. Покупателей семейная пара искала через Интернет. Супруги получили оптовую партию и планировали разместить товар по закладкам на территории Саратова. Довести дело до конца им помешала полиция. После осмотра машины семейной пары и самих задержанных, стражи порядка изъяли наркотик массой 31,97 гр, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд назначил злоумышленнику 10 лет и 8 месяцев исправительной колонии строгого режима, а его супруге пять лет исправительной колонии общего режима.