Панков строителям в Елшанке: У вас есть все необходимое, чтобы «росли» блок-секции

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-19T12:13:39+03:00

Он призвал выйти на новый уровень, чтобы люди как можно скорее получили жилье

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Депутат Государственной Думы Николай Панков посетил стройплощадку многоквартирного дома в Елшанке

Дом, куда будут переселены люди из аварийного жилья – один из благотворительных проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он позволит улучшить жилищные условия 256 семьям, проживающим сейчас в 23 аварийных бараках.

Все работы по строительству объекта и благоустройству должны быть открыты и понятны для людей. Об этой задаче, поставленной спикером Госдумы, напомнил Николай Панков. Многоквартирный дом в Елшанке, по отзывам людей, сегодня является примером эффективного общественного контроля. На каждом этапе работ жителям даются разъяснения, мониторинг осуществляется ими в ежедневном режиме. Люди видят весь процесс строительства и на сегодня уже знают, в каких подъездах получат квартиры.

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Николай Панков обсудил с жителями, представителями администрации города, района, подрядчиками, какие изменения необходимо внести в график работ, чтобы ускорить темп строительства. Шесть блок-секций дома находятся в разной степени готовности. Первая уже на уровне восьмого этажа, на шестой завершаются фундаментные работы. Одновременно ведется остекление, отделка помещений.

- По качеству работ у людей вопросов нет. Но у вас есть все необходимое для того, чтобы блок-секции «росли» ускоренными темпами – необходимое финансирование, чертежи, стройматериалы. Считаю, на этом этапе жители и местная власть должны спрашивать с вас не только качественную, но и быструю работу. Постоянно общаемся с представителями общественного совета – люди ежедневно бывают на стройке, вникают во все процессы. Делают все, чтобы помочь вам мобилизовать усилия. Поэтому выходите на новый уровень, чтобы люди видели изменения по темпам строительства и как можно скорее получили комфортное жилье, — обратился к строителям Николай Панков.