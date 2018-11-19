Новым главным тренером «Автодора» стал бывший наставник чемпиона Сербии

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-19T12:15:38+03:00

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В саратовском баскетбольном «Автодоре» новый главный тренер. Команду возглавил 32-летний сербский специалист Душан Алимпиевич.

С ним заключен контракт на сезон 2018-2019 годов. Ранее он возглавлял сербские клубы «Нови-Сад», «Войводина» (Нови-Сад), «Спартак» (Суботица) и ФМП (Белград). В минувшем с «Црвеной Звездой» в 11 побед в 30 матчах Евролиги и занял 13 место.

Президент «Автодора» Владимир Родионов в комментарии официальному сайту клуба заявил, что с таким тренером команда должна прибавить в защите и организации игры.

- Рассматривали большое количество кандидатов на вакантную должность главного тренера и остановили свой выбор на Алимпиевиче. Получили по сербскому специалисту максимально положительные отзывы, лично встретились и на протяжении нескольких дней общались с ним в Саратове, в итоге приняв решение о заключении контракта. Это молодой, харизматичный специалист, имеющий опыт работы в клубе Евролиги. С Алимпиевичем наша команда должна значительно прибавить в защите и организации игры, — заявил Родионов.

- Я счастлив прийти в баскетбольный клуб с большими традициями, выступающий в лиге исключительного уровня. Это новый вызов в моей карьере. Постараюсь соответствовать амбициям клуба в этом сезоне, а также оправдать ожидания саратовских болельщиков, которые знают и любят баскетбол, чему я уже был свидетелем. Встреча с руководством БК «Автодор» и заключение контракта прошли легко и приятно, — заявил сам Алимпиевич.

Начало сезона «Автодор» провел под руководством Сергея Мокина. 12 ноября стало известно, что он подал в отставку. И.О. тренера временно стал Владимир Анциферов.