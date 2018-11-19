Жители Саратова возмущены ямой, выкопанной три недели назад

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-19T12:01:50+03:00

Последствия раскопок на Моторной улице никто не торопится устранять

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Жители Саратова возмущены ямой на Моторной улице Ленинского района, которая появилась три недели назад.

- Раскопали и бросили, — лаконично заявляет автор записи, опубликованной в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте». В доказательство своих слов он опубликовал фотографии разрытого места.

Запись появилась всего два часа назад, но уже привлекла внимание более 4 тыс. саратовцев.