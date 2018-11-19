У ДК «Россия» в Саратове прошел рейд против торговых палаток
Сегодня, 19 ноября, перед ДК «Россия» состоялось собрание против обустройства на площади Ленина палаточного торгового рынка. Инициатором выступила депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.
.Фото: Тимур Гадеев
- Я думаю, настало время положить этому безобразию конец. С 2017 года сам ДК и близлежащая территория признаны охраняемыми, а значит и этих торговых палаток возле быть не должно, — подчеркнула Ольга Сынкина, директор ДК «Россия».
Напомним, скандальная ситуация вокруг палаточного городка возникла еще в 2000 году, когда Саратовская администрация передала площадь саратовскому городскому общественному фонду содействия учреждениям культуры, а тот, в свою очередь, в 2002 году переуступил ее ООО «Рекламный мир».
С тех пор на площади перед ДК «Россия» стали появляться торговые палатки.
.Фото: Тимур Гадеев
- Мы, как ветераны завода СЭПО, которые своими руками помогали строить этот дворец культуры, крайне возмущены. Вместо скамеек для отдыха, деревьев и сцены здесь устроили настоящий базар, — возмущается Галина Мушта, председатель совета ветеранов Ленинского района Саратова. Люди с утра не могут пройти на работу, вечером — то же самое.
- Повсюду грязь, вонь, машины, — прибавляют местные жители.
Напомним, на минувшей неделе на заседании при главе Саратова депутат гордумы Олег Комаров предложил «не бояться предпринимателей» и если убирать торговые точки с площади перед ДК, то не только его объекты, но и других бизнесменов. Юлия Литневская пообещала, что бояться не будет и организует рейд по торговым объектам на площади у ДК «Россия».
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