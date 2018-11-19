У ДК «Россия» в Саратове прошел рейд против торговых палаток

СЕГОДНЯ 11:46 2018-11-19T15:03:06+03:00

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Сегодня, 19 ноября, перед ДК «Россия» состоялось собрание против обустройства на площади Ленина палаточного торгового рынка. Инициатором выступила депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская.

- Я думаю, настало время положить этому безобразию конец. С 2017 года сам ДК и близлежащая территория признаны охраняемыми, а значит и этих торговых палаток возле быть не должно, — подчеркнула Ольга Сынкина, директор ДК «Россия».

Напомним, скандальная ситуация вокруг палаточного городка возникла еще в 2000 году, когда Саратовская администрация передала площадь саратовскому городскому общественному фонду содействия учреждениям культуры, а тот, в свою очередь, в 2002 году переуступил ее ООО «Рекламный мир».

С тех пор на площади перед ДК «Россия» стали появляться торговые палатки.

- Мы, как ветераны завода СЭПО, которые своими руками помогали строить этот дворец культуры, крайне возмущены. Вместо скамеек для отдыха, деревьев и сцены здесь устроили настоящий базар, — возмущается Галина Мушта, председатель совета ветеранов Ленинского района Саратова. Люди с утра не могут пройти на работу, вечером — то же самое.

- Повсюду грязь, вонь, машины, — прибавляют местные жители.

Напомним, на минувшей неделе на заседании при главе Саратова депутат гордумы Олег Комаров предложил «не бояться предпринимателей» и если убирать торговые точки с площади перед ДК, то не только его объекты, но и других бизнесменов. Юлия Литневская пообещала, что бояться не будет и организует рейд по торговым объектам на площади у ДК «Россия».