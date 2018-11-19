2018-11-19T11:51:09+03:00
Происшествия

В Энгельсе «Дэу» влетел в две иномарки

Водитель госпитализирован
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 ноября, в 19:40 на перекрестке улиц Строителей и Ломоносова в Энгельсе случилось тройное ДТП.

- По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Дэу» проехал на запрещающий сигнал светофора и влетел в «Тойоту». За рулем иномарки был 40-летний мужчина. После он столкнулся с «Опелем», которым управлял 30-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель «Дэу» был госпитализирован.

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