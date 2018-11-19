Мужчина украл из балаковского ТЦ продуктов на 7,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-19T11:22:07+03:00

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В 11 утра 17 ноября в полицию Балакова поступило заявление от 50-летнего жителя села Быков Отрог, который рассказал, что 15 ноября кто-то из магазина по Трнавской улице, 24 (по этому адресу находится ТЦ «Грин Хаус» — прим. ред.) украл продукты.

- Сумма, на которую совершили воровство, — 7 440 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и на следующий день задержали подозреваемого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Злоумышленник — 32-летний местный житель. Он оказался безработным и уже осужденным за неуплату алиментов.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что некоторые продукты успел съесть, а остальные продал. Теперь он под подпиской о невыезде.