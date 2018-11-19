Житель Калининского района пойдет под суд за убийство экс-супруги проводом

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-19T11:09:45+03:00

Он задушил ее во время конфликта в ее доме

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Следователи Балашова обвиняют 48-летнего жителя Калининского района в убийстве своей бывшей супруги.

- Следствие считает, что утром 2 сентября злоумышленник пришел в дом своей 47-летней экс-жены в селе Колокольцовка. Во время разговора они начали ругаться из-за того, что женщина высказала мужчине, что он много пьет. Гражданин разозлился и толкнул хозяйку жилища в грудь, та упала. Он схватил провод от музыкального центра и задушил ее. Когда та умерла, преступник сбежал, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд.