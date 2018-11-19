Панков: Уверен, что ГИБДД примет меры, чтобы ДТП с автобусами не повторялись
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов». Он посвящен ДТП с пассажирским автобусом в Ртищевском районе Саратовской области.
- Еще один печальный пример, как недостаточный контроль автобусных перевозок приводит к угрозе безопасности людей. Пострадали пассажиры автобуса, доставлявшего работников на одно из ртищевских предприятий из другого региона. Уверен, что ГИБДД понимает системность проблемы и примет меры не только по конкретному допущенному нарушению. Но и к тому, чтобы не допустить таких чрезвычайных происшествий в будущем. Чтобы осуществлялся строгий контроль, в каком техническом состоянии транспорт, перевозящий людей, и кого допускают им управлять. Готов оказать необходимую поддержку в рамках полномочий. Пострадавшим –— скорейшего выздоровления, — пожелал депутат Госдумы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Панков выразил соболезнования близким жертв катастрофы под Озинками
Депутат Госдумы призвал усилить контроль за автобусными перевозками