Полиция задержала объявленного в розыск мужчину, который ранил саратовца в живот
Злоумышленника поймали в автобусе на трассе Волгоград — Москва
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Вчера, 18 ноября, полиция задержала 40-летнего мужчину, который полгода назад, в мае, ранил 24-летнего саратовца в живот у дома №133 на улице Мичурина.
- Потерпевшего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки. Дважды судимый за вымогательство злоумышленник скрывался от следствия. Его поймали в автобусе на трассе Волгоград — Москва, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение за умышленное причинение вреда здоровью.