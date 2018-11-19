2018-11-19T11:00:02+03:00
Происшествия

Полиция задержала объявленного в розыск мужчину, который ранил саратовца в живот

Злоумышленника поймали в автобусе на трассе Волгоград — Москва
Дарья Вострикова
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Вчера, 18 ноября, полиция задержала 40-летнего мужчину, который полгода назад, в мае, ранил 24-летнего саратовца в живот у дома №133 на улице Мичурина.

- Потерпевшего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки. Дважды судимый за вымогательство злоумышленник скрывался от следствия. Его поймали в автобусе на трассе ВолгоградМосква, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение за умышленное причинение вреда здоровью.

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