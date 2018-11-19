В поселке Солнечный малолетние автоворы попались в ломбарде

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-19T10:45:17+03:00

Они украли четыре колонки и две автомагнитолы

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Вчера, 18 ноября, полиция задержала четверых саратовцев в возрасте 17, 18, 19 и 21 года в ломбарде на улице Антонова поселка Солнечный. Их подозревают в краже двух автомагнитол и четырех колонок из автомобилей.

- Выяснилось, что ночью с 17 на 18 ноября парни выдавили заднее стекло из автомобиля ВАЗ-210740, припаркованного у дома №4 на 3-м проезде Строителей, и вытащили оттуда две аудиоколонки Kicx и магнитолу Sony Xplod черного цвета. Пропажу обнаружил 23-летний хозяин машины, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

В этот же день выяснилось, что задержанные причастны к краже магнитолы Alpine CDA-9853 и двух колонок Pioneer TS-А6976 из автомобиля Mercedes-Benz 260Е, принадлежащего 29-летнему местному жителю. В машину они попали через заднее правое стекло. В отношении парней заведены два уголовных дела.