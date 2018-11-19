Саратовские пожарные тушили горящую мебель на кухне

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-19T10:19:41+03:00

Хозяев в это время дома не было

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В Саратове пожарные сегодня, 19 ноября, ликвидировали возгорание в квартире на шестом этаже десятиэтажки на Огородной, 212.

- Площадь пожара — 2 кв. м. Предполагается, что горела кухонная мебель. Хозяев в это время дома не было, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте кроме огнеборцев были сотрудники Центра медицины катастроф и Горгаза.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.