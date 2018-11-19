Саратовские пожарные тушили горящую мебель на кухне
Хозяев в это время дома не было
Изменить размер текста:
В Саратове пожарные сегодня, 19 ноября, ликвидировали возгорание в квартире на шестом этаже десятиэтажки на Огородной, 212.
- Площадь пожара — 2 кв. м. Предполагается, что горела кухонная мебель. Хозяев в это время дома не было, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
На месте кроме огнеборцев были сотрудники Центра медицины катастроф и Горгаза.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.