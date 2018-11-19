Компания «Саратовгаз» продолжает знакомить жителей города с правилами газовой безопасности
Чтобы уберечь себя от опасности, горожанам рекомендуется соблюдать следующие правила:
1 При обнаружении запаха газа в квартире, то необходимо открыть окна для проветривания, перекрыть вентили, уйти из помещения и вызвать аварийную службу.
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2. Если запах газа появился в подвале, подъезде или на улице следует увести людей подальше, сообщить в газовую аварийную службу и проветрить помещение.
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3. Газовое оборудование необходимо использовать только по назначению.
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4. Необходимо своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
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5. У работников газовой службы необходимо проверять удостоверение.
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6. Помните! Недостаток воздуха для горения газа может привести к отравлению.
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Аварийную службу можно вызвать с сотового телефона по номеру 104, или позвонить в Единую службу спасения по номеру 112.