Компания «Саратовгаз» продолжает знакомить жителей города с правилами газовой безопасности

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-19T10:13:15+03:00

Они представлены в новых ярких картинках

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Чтобы уберечь себя от опасности, горожанам рекомендуется соблюдать следующие правила:

1 При обнаружении запаха газа в квартире, то необходимо открыть окна для проветривания, перекрыть вентили, уйти из помещения и вызвать аварийную службу.

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2. Если запах газа появился в подвале, подъезде или на улице следует увести людей подальше, сообщить в газовую аварийную службу и проветрить помещение.

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3. Газовое оборудование необходимо использовать только по назначению.

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4. Необходимо своевременно заключать договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

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5. У работников газовой службы необходимо проверять удостоверение.

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6. Помните! Недостаток воздуха для горения газа может привести к отравлению.

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Аварийную службу можно вызвать с сотового телефона по номеру 104, или позвонить в Единую службу спасения по номеру 112.