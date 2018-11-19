В Саратове артиллеристов будут обучать на новейшем тренажере

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-19T09:55:11+03:00

Лишь после этого они смогут попасть на реальный боевой полигон

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В Саратове учебный центр подготовки младших специалистов артиллерии пополнился новейшим тренажерным комплексом «Артерра-ВТ-3D».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, этот комплекс позволит готовить артиллеристов более десяти специальностей.

В комплексе «Артерра-ВТ-3D» предусмотрены автоматизированные рабочие места для руководителя и обучаемых. Кроме того, он обеспечивает панорамное изображение местности и звуковую имитацию. Программа, основанная на уникальной математической модели, позволяет полностью имитировать все элементы стрельбы на разной местности и в разное время суток.

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На тренажере артиллеристы будут обучаться стрельбе из большинства самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня по наблюдаемым и не наблюдаемым, подвижным и неподвижным, надземным и надводным целям.

Это позволит значительно сэкономить ресурсы техники и топлива при подготовке специалистов.

Занятия на тренажере уже начались. И теперь только те, кто покажет хорошие и отличные показатели при работе на тренажере, получат допуск к боевым стрельбам на полигоне.