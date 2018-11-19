В Татищевском районе девятиклассник с другом угнали и разобрали «пятерку»

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-19T09:31:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 18 ноября, полиция Татищевского района раскрыла кражу автомобиля ВАЗ-2105 у 49-летнего жителя села Куликовка.

- Мужчина обратился в отдел утром того же дня. По словам потерпевшего, машина была не оборудована сигнализацией. Припаркованный около дома транспорт пропал в период с 22:00 до 03:45. По подозрению в краже задержан девятиклассник и его 18-летний приятель, которые живут в том же селе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Выяснилось, что сразу после угона, в 00:30, злоумышленники сняли с машины карбюратор и отбуксировали ее в лес, чтобы разобрать на запчасти.

Недостающие детали вместе с автомобилем изъяты и возвращены обратно владельцу. В отношении парней заведено уголовное дело о краже. Своей участи они ожидают под подпиской о невыезде.