Парень из Ивантеевки заплатит 30 тыс. рублей за нападение на полицейского

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-19T08:59:24+03:00

Во время суда парень раскаялся

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В Ивантеевском районе осудили 23-летнего местного жителя. Его признали виновным в том, что он ударил полицейского.

- Ночью 10 ноября он пьяным ехал по дорогам райцентра на своем автомобиле, но в качестве пассажира. За рулем сидел его знакомый. Когда сотрудники ГИБДД остановили машину, владелец начал материться и нарушать общественный порядок, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Нарушитель не захотел быть привлеченным за мелкое хулиганство и в окружении очевидцев ударил гаишника рукой по лицу.

Во время суда парень раскаялся. Ему вынесли приговор в виде штрафа 30 тыс. рублей.